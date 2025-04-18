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Автоэксперт объяснил, что делать водителям, машины которых отзывают из-за дефекта

Автоэксперт Кадаков: если автомобиль попал под отзыв GAC – нужно ехать к дилеру
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gac-motor.com

Около 17 тыс. китайских автомобилей отзовут у россиян из-за риска возгорания и утечки топлива. Тем, чья машина попала под отзыв, необходимо посетить автодилера, который должен оценить состояние и исправность транспорта, рассказал 360.ru автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Если машина попадает под отзыв, надо заехать к дилеру, чтобы посмотрели. Обычно дилер приглашает либо звонком, либо письмом человека», — отметил специалист, добавив, что далеко не все автовладельцы отзываются на просьбу приехать – многие считают, что им это не нужно.

Лучше всего поехать к дилеру для совмещения с плановым техобслуживанием. Это важно, так как в автомобиле могут найти опасные неисправности, которые оперативно устранят, предотвратив ДТП, подчеркнул Кадаков.

Напомним, российское отделение GAC Motor (ООО «ГАК Мотор Рус») инициировало отзыв почти 17 тыс. автомобилей из-за риска утечки топлива. Уточнялось, что из-за сложных условий эксплуатации в России у ряда машин наблюдается повышенная вибрация двигателя, что приводит к ослаблению резьбового соединения насоса высокого давления и трубки. Это может грозить утечкой топлива и возгоранием. В ходе сервисной кампании на машинах увеличат момент затяжки гайки топливопровода.

Дистрибьютор GAC подчеркнул, что ранние инциденты с автомобилями марки никак не связаны с текущей отзывной кампанией.

Ранее сообщалось, что Россию могут покинуть до 10 автобрендов из Китая.

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