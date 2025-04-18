Большегруз устроил жестокую аварию в Иркутской области и попал на видео

В Иркутской области фура врезалась в «Газель». Об этом сообщает Telegram-канал «Иркутск №1».

«Серьезная авария случилась на спуске к Култуку. По предварительной информации, водитель фуры не справился с управлением, вылетел в отбойник и зацепил встречную «Газель», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что на проезжей части стоят поврежденные грузовики, при этом фура горит на обочине дороги. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. На записи также видно, что запчасти от автомобилей разбросаны по проезжей части.

По информации источника, в результате ДТП водители и пассажир микроавтобуса получили травмы, прибывшие на место ДТП медики госпитализировали пострадавших.

До этого сообщалось, что в Горно-Алтайске конь бегал по проезжей части и напугал женщину возле светофора. На кадрах видно, как животное идет по дороге в необорудованном для пешеходов месте. Сотрудники ДПС остановили животное.

Ранее «Газель» унесло ветром вместе с мусором в Новосибирске.