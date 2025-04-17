Массовое ДТП с такси и каршерингом затруднило движение на востоке Москвы

На востоке Москвы столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Несколько машин столкнулись на Шоссе Энтузиастов. По данным очевидцев, ДТП случилось около остановки. Судя по кадрам с места аварии, повреждены четыре машины, в том числе такси и каршеринг», — говорится в сообщении.

По информации источника, о пострадавших в результате аварии не сообщается. На опубликованной в сети фотографии видно, что автомобили парализовали движение на одной из полос на проезжей части. Кроме того, все транспортные средства, участники ДТП, получили повреждения: у машин сломаны капоты и бамперы.

До этого сообщалось, что в Москве на улице Ляпунова автомобиль Mercedes врезался в трактор. На опубликованных в сети кадрах видно, что мини-трактор перевернулся, возле транспорта собрались сотрудники коммунальных служб. Кроме того, повреждения получил черный автомобиль Mercedes: у машины сломаны капот и бампер. На записи также видно, что в момент столкновения сработали подушки безопасности.

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