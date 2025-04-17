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На видео попало, как мотоцикл вспыхнул после столкновения с авто в Дзержинске

В Дзержинске на видео попало, как мотоцикл воспламенился после тарана авто

В Дзержинске мотоцикл загорелся после столкновения с автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Водитель «Делимобиля» находился в состоянии опьянения и пытался скрыться после ДТП, но был задержан», — сообщили очевидцы.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем происходящего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где в него врезается мотоцикл, который отлетает в сторону. На записи сначала видны искры, после чего транспорт начинает гореть.

По словам местных жителей, водитель мотоцикла получил травмы, его госпитализировали.

До этого сообщалось, что в Казани автомобили устроили гонки на автобусной полосе и попали в ДТП. На кадрах видно, как два автомобиля выезжают на автобусную полосу, после чего задевают другой транспорт, и одна из машин переворачивается. На записи также видно, что после столкновения начинает идти дым.

Ранее петербуржец с ружьем перегородил дорогу BMW и штурмовал автобус из-за ревности.

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