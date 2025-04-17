Renault разорвет сотрудничество с Nissan

Председатель правления Renault Жан-Доминик Сенар покинет совет директоров компании Nissan в июне 2025 года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на издание USNews. Причиной этого стало ухудшение финансовых показателей японского концерна.

Как сообщает издание USNews, вслед за Сенаром из совета директоров уйдет еще один представитель французского бренда - Пьер Флёрио. Это фактически означает, что Renault более не будет участвовать в управлении японским партнером, что может приблизить распад некогда успешного альянса.

До этого стало известно, что автобренд JAC терпит колоссальные убытки в Китае.

Так, совместное предприятие JAC и Volkswagen с инвестициями 1,3 млрд юаней с китайской стороны, выпускает модель ID.Unyx, которая провалилась на рынке.

Кроме того, финансовый удар нанес проект по созданию роскошного седана, «китайского «Майбаха» — Maextro S800. На создание платформы было потрачено 5,9 млрд юаней, а на организацию производственных процессов — почти 4 млрд юаней. Выход S800 на рынок должен состояться ближе к лету по цене около 1 млн юаней. Однако не ясно, сможет ли автомобиль стать популярным на рынке.

Отмечается, что убыток JAC по итогам 2024 года составил 1,78 млрд юаней.

Ранее производитель знаменитых автокресел Recaro объявил себя банкротом.