Моторинвест опроверг массовое закрытие автосалонов в России в 2025 году

Моторинвест: Dongfeng не собирается закрывать в России свои автосалоны в 2025 году

Дистрибьютор Dongfeng, компания «Моторинвест» заявила, что информация о закрытии сразу 16 автосалонов за I квартал 2025 года не соответствует действительности. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

Речь идет лишь о четырех дилерских центрах, один из которых был снесен собственником, а три другие — перепрофилированы под другой бизнес, заявили в Моторинвесте.

До этого «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на дилеров и аналитиков, что в этом году Россию могут покинуть до десяти автобрендов из КНР. Основной причиной такого возможного развития событий является низкий уровень продаж, что влечет за собой уменьшение рентабельности салонов и расторжение франшиз. Скорее всего, уйдут марки Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.

Ранее сообщалось, что автобренд Oting расширит модельный ряд в России.