Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Моторинвест опроверг массовое закрытие автосалонов в России в 2025 году

Моторинвест: Dongfeng не собирается закрывать в России свои автосалоны в 2025 году
close
Dongfeng

Дистрибьютор Dongfeng, компания «Моторинвест» заявила, что информация о закрытии сразу 16 автосалонов за I квартал 2025 года не соответствует действительности. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

Речь идет лишь о четырех дилерских центрах, один из которых был снесен собственником, а три другие — перепрофилированы под другой бизнес, заявили в Моторинвесте.

До этого «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на дилеров и аналитиков, что в этом году Россию могут покинуть до десяти автобрендов из КНР. Основной причиной такого возможного развития событий является низкий уровень продаж, что влечет за собой уменьшение рентабельности салонов и расторжение франшиз. Скорее всего, уйдут марки Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.

Ранее сообщалось, что автобренд Oting расширит модельный ряд в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами