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Эксперты прогнозируют уход из России до конца года до десяти китайских автобрендов

«Ъ»: до конца года из России могут уйти до десяти китайских автобрендов
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Kaiyi

В этом году Россию могут покинуть до десяти автобрендов из КНР. Об этом со ссылкой на дилеров и аналитиков сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Основной причиной такого возможного развития событий является низкий уровень продаж, что влечет за собой уменьшение рентабельности салонов и расторжение франшиз. Эксперты отметили, что число нахлынувших на российский рынок китайских марок превысило его возможности.

Поэтому затоваривание складов, высокие ставки кредитования и незначительная потребительская активность приведут к неминуемому уходу из страны некоторых автобрендов. Скорее всего, Россию покинут марки Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.

14 апреля сообщалось, что цены на китайские автомобили в России после возвращения ушедших брендов могут упасть на 25%.

9 апреля автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что китайские автомобили стоят в России в 2–2,5 раза дороже, чем в КНР, из-за «запретительного» утильсбора, налогов, таможенной пошлины и логистики.

Ранее стало известно, когда корейские автомобили могут появиться в российских дилерских центрах.

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