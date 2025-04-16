Раненный в Казахстане мотоциклист попросил охрану

Раненный в результате вооруженного нападения в Казахстане российский мотоциклист Александр Ярцев нуждается в круглосуточной охране от преследований родственниками нападавшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката пострадавшего Закира Асадова.

«Я обращаюсь к министру внутренних дел господину Ержану Саденову. Прошу обеспечить моему подзащитному круглосуточную охрану в медучреждении города Алма-Аты. И оградить его от родственников подозреваемого, поскольку Ярцев опасается за свою жизнь», — приводит слова адвоката ТАСС.

По словам правозащитника, родственники нападавшего требуют от пострадавшего, чтобы тот написал заявление об отсутствии претензий.

Инцидент произошел 13 апреля на заправке в Жамбылской области Казахстана. Камеры видеонаблюдения запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчина с ножом подходит к москвичу и ударяет его в живот. Известно, что после нападения злоумышленник сел в автомобиль и уехал.

По словам очевидцев, причиной произошедшего мог стать конфликт между водителями возле кассы. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя, в настоящее время он находится в изоляторе.

Также сообщается, что пострадавшим оказался 32-летний россиянин, который в 2022 году переехал в Казахстан. При этом у мотоцикла, на котором мужчина приехал на заправку, — московские номера.

Ранее гаишники избили попавшего в аварию мотоциклиста в Ростовской области.