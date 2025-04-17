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Subaru представила кроссовер Trailseeker

У Subaru появился новый электрический кроссовер Trailseeker
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Subaru

Японская компания Subaru представила новый электромобиль Trailseeker, сообщает Telegram-канал No Limits.

Это вторая электрическая модель в линейке Subaru, новинка еще меньше, чем Solterra (первый электромобиль марки) похожа на соплотформенную Toyota bZ4X. Фирменный симметричный полный привод на Trailseeker обеспечивают два мотора на осях суммарной мощностью до 380 сил.

Кроссовер может буксировать прицепы массой до 1,6 тонны. Тяговая батарея емкостью 74,7 кВт∙ч обеспечивает 418 км пробега на одной зарядке. До сотни Trailseeker разгоняется за 4,4 с.

Старт продаж в США намечен на 2026 год.

До этого стало известно, что Jetour в Китае начал продажи обновленного кроссовера X90 Plus 2025-го модельного года.

С рестайлингом в автомобиле внедрено более 20 усовершенствований, самое главное из них — новая система кондиционирования с управлением посредством сенсорного экрана. Автомобиль получил сиденья с электрорегулировками и кожаной обивкой, которые оснащены обогревом и вентиляцией. Бокс-подлокотник также получил функцию подогрева и охлаждения.

Под капотом кроссовера — турбомотор 1.6 мощностью 200 л.с. и с крутящим моментом 290 Нм, который агрегатируется с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

Ранее стало известно, во сколько обойдется владельцу эксплуатация кроссовера Jaecoo J8.

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