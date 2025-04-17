Стало известно, во сколько обойдется владельцу эксплуатация кроссовера Jaecoo J8

НАПИ: за пять лет на содержание Jaecoo J8 придется потратить 3,2 млн рублей

За пять лет владельцы кроссовера Jaecoo J8 потратят на его обслуживание 3,2 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, каждый километр на Jaecoo J8 обойдется в 42,53 рубля. За год получается сумма 637,9 тыс. рублей, за пять лет — 3,2 млн рублей. Цена машины составляет 5 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Казани при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

Jaecoo J8 представляет собой перелицованную версию кроссовера Chery Tiggo 9, от которого отличается шильдиками и дизайном решетки радиатора. На российском рынке автомобиль предлагается с 2,0-литровым турбомотором мощностью 249 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач DCT7. Привод — полный.

Автомобиль адаптирован для эксплуатации в России. Уже в базовую комплектацию входят обогревы руля, зеркал, лобового стекла, форсунок омывателя и всех сидений.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей Jaecoo в России выросли на четверть.