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Владивостокец на TLC Prado протаранил машины на парковке и зажал между ними человека

Во Владивостоке мужчина на TLC Prado устроил массовое ДТП и зажал человека
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Telegram-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока»

Во Владивостоке мужчина устроил массовое ДТП на парковке и зажал человека между машинами. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«На Шилкинской водитель «Прадика» резко нажал газ назад, влетел в несколько автомобилей. Затем переключил передачу, нажал газ вперед и влетел еще в несколько автомобилей», — говорится в сообщении.

По информации источника, в момент столкновения из одного из попавших в ДТП автомобилей выходил человек, его зажало между машин. Житель Владивостока получил травмы, прибывшие медики госпитализировали пострадавшего.

До этого сообщалось, что в Дзержинске мотоцикл загорелся после столкновения с автомобилем. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем происходящего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль выезжает на встречную полосу движения, где в него врезается мотоцикл, который отлетает в сторону. На записи сначала видны искры, после чего транспорт начинает гореть.

Ранее петербуржец с ружьем перегородил дорогу BMW и штурмовал автобус из-за ревности.

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