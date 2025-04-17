Петербуржец с ружьем перегородил дорогу BMW и штурмовал автобус из-за ревности

В Санкт-Петербурге мужчина перегородил дорогу автобусу своим BMW, а после устроил штурм в транспорте из-за ревности. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Крайне ревнивый Отелло перегородил своим BMW полосу на Приморском с автобусом, в котором ехала его 41-летняя сожительница, и с ружьем и угрозами вывел ее из транспорта. В итоге брутал схлопотал уголовное дело по статье о хулиганстве», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина приставляет ружье к голове пассажирки, после чего с ним из автобуса выходит женщина.

По информации источника, сотрудники ДПС остановили автомобиль с 45-летним нарушителем, который признался, что начал ревновать свою возлюбленную. Мужчину задержали и отправили в изолятор. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обыскали частный дом нарушителя и обнаружили самозарядный карабин, который сейчас находится на экспертизе.

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