Названы четыре причины возможного ухода из России автомобильных брендов

К уходу с российского рынка некоторых иностранных автомобильных марок могут привести четыре проблемы. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

«Здесь комплекс проблем. Основные — качество продукта, его актуальность на рынке, ценовое позиционирование и компетентность дистрибьютора», — отметил специалист.

Хотя массового исхода брендов в 2025 году может и не произойти, их присутствие на рынке зачастую выглядит формальным. Некоторые марки, такие как Forthing, VGV, MG, Oting, JMC и Livan, реализуют лишь несколько десятков автомобилей в месяц. Основная причина провала — это недооценка российского рынка, непонимание его запросов.

Накануне сообщалось, что в 2025 году Россию могут покинуть до десяти автобрендов из КНР. Основной причиной такого возможного развития событий является низкий уровень продаж, что влечет за собой уменьшение рентабельности салонов и расторжение франшиз. Скорее всего, Россию покинут марки Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.

Также автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что россияне могут максимально выгодно приобрести китайский автомобиль сейчас, когда производители предлагают клиентам ощутимые скидки на фоне низких продаж. Эксперт отметил, что машины этих марок плохо продаются, поэтому покупателям делают «очень интересные скидки».

Однако он предупредил, что покупатели этих авто могут в будущем столкнуться с рисками в их обслуживании. По его словам, если компании уйдут с рынка, у автовладельцев могут быть сложности с деталями для машин.

Ранее выяснилось, насколько подешевеют китайские авто после возвращение ушедших автокомпаний.