Выяснилось, насколько подешевеют китайские авто после возвращение ушедших автокомпаний

После возвращения на российский рынок ушедших зарубежных брендов цены на подержанные китайские автомобили упадут на 20%. Об этом «Газете.Ru» сообщил коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

«В случае возвращения европейских, корейских, японских автоконцернов в Россию цены на китайские автомобили снизятся на 20%. Сейчас же предложений автомобилей из КНР стало больше, опять же на фоне возможного возвращения ушедших марок», — сказал эксперт.

Собеседник отметил, что на такую же величину (на 20%) снизятся цены и на подержанные китайские иномарки. Уже в январе текущего года годовалые китайские автомобили с пробегом продавались на 30–50% дешевле новых.

В частности, кроссовер Geely Coolray 2023 года выпуска с пробегом 11 тыс. километров можно купить за 1 млн рублей, а новый — в два с половиной раза дороже. Поэтому их продажи на вторичном рынке только растут, отметил специалист.

По словам Житнухина, в ближайшей перспективе продажи китайских автомобилей, в том числе, с пробегом в России будут только расти. Это связано с тем, что большинство автокомпаний уже хорошо зарекомендовали себя на российском рынке.

Ранее россиянам назвали три надежных корейских кроссовера с пробегом.