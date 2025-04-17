Россиянам рассказали, стоит ли покупать китайские авто на фоне низких продаж

Россияне могут максимально выгодно приобрести китайский автомобиль сейчас, когда производители предлагают клиентам ощутимые скидки на фоне низких продаж. Об этом «Москве 24» рассказал автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, комментируя возможный уход до 10 китайских автобрендов.

Эксперт отметил, что машины этих марок плохо продаются, поэтому покупателям делают «очень интересные скидки».

«Если нужен автомобиль, лучше приобрести его прямо сейчас. Потому что хорошие скидки можно найти у всех брендов, так как машин на складах очень много. Позже, когда эти запасы закончатся, цены могут поменяться не в лучшую сторону», — сказал Моржаретто.

Однако он предупредил, что покупатели этих авто могут в будущем столкнуться с рисками в их обслуживании. По его словам, если компании уйдут с рынка, у автовладельцев могут быть сложности с деталями для машин.

Накануне сообщалось, что в 2025 году Россию могут покинуть до десяти автобрендов из КНР. Основной причиной такого возможного развития событий является низкий уровень продаж, что влечет за собой уменьшение рентабельности салонов и расторжение франшиз. Скорее всего, Россию покинут марки Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG.

Ранее дилеры рассказали о рекордных скидках на невостребованные китайские автомобили.