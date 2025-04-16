В России выставили на продажу уникальный автомобиль от «Калашникова»

В России продают автомобиль Иж CV-1 от «Калашникова» за миллион рублей

В России выставили на продажу концептуальный автомобиль Иж CV-1 от концерна «Калашников», сообщает «Российская газета».

«Автомобиль» находится в Нефтекамске, Республика Башкортостан. Цена — 1 млн рублей. Летом 2024 года стоимость была на два миллиона рублей выше», - говорится в сообщении газеты.

Машина была представлена на форуме «Армия-2018». Она была построена на базе кузова советского лифтбэка Иж-2125 «Комби». В пресс-релизе концерна «Калашников» говорилось, что емкость батареи составляет 90 кВт/ч, номинальная мощность — 220 кВт, а запас хода — 350 км. Отмечалось, что концепт является стендом тестирования новых систем предприятия.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от нее он получил рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за восемь лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей.

Ранее в России выставили на продажу десятилетний Volkswagen Tiguan без пробега.