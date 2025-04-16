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Движение транспорта временно перекрыли в центре Москвы

No Limits: в Москве перекрыли Садовое кольцо
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Telegram-канал «No Limits»

В центры Москвы перекрыли движение по Садовому кольцу, сообщает Telegram-канал No Limits.

«В центре Москвы перекрыли Садовое кольцо в районе Новинского бульвара, а также Садовой-Каретной. Из-за этого в городе образовались пробки. По данным Яндекса, они достигли 8 баллов», — говорится в сообщении канала.

До этого в Сахалинской области потоки талых вод унесли часть дороги, соединяющей городки Невельск и Томари с аэропортом Шахтерск в Сахалинской области.

Местные жители пришли на место инцидента и сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как вода стекает с дороги, на которой образовалась большая яма: часть трассы смыло течением. Кроме того, на место приехала специальная техника.

По информации источника, поврежденный участок трассы перекрыт с шести утра. В настоящее время специалисты чинят дорогу. Местная прокуратура проводит проверку.

Ранее сообщалось, что федеральную трассу «Байкал» перекрыли из-за сильного задымления.

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