Движение транспорта временно перекрыли в центре Москвы

В центры Москвы перекрыли движение по Садовому кольцу, сообщает Telegram-канал No Limits.

«В центре Москвы перекрыли Садовое кольцо в районе Новинского бульвара, а также Садовой-Каретной. Из-за этого в городе образовались пробки. По данным Яндекса, они достигли 8 баллов», — говорится в сообщении канала.

До этого в Сахалинской области потоки талых вод унесли часть дороги, соединяющей городки Невельск и Томари с аэропортом Шахтерск в Сахалинской области.

Местные жители пришли на место инцидента и сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как вода стекает с дороги, на которой образовалась большая яма: часть трассы смыло течением. Кроме того, на место приехала специальная техника.

По информации источника, поврежденный участок трассы перекрыт с шести утра. В настоящее время специалисты чинят дорогу. Местная прокуратура проводит проверку.

Ранее сообщалось, что федеральную трассу «Байкал» перекрыли из-за сильного задымления.