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Федеральную трассу «Байкал» перекрыли из-за сильного задымления

В Иркутской области из-за лесных пожаров перекрыли федеральную трассу

В Иркутской области и Забайкалье перекрыли федеральную трассу из-за лесных пожаров. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Лесные пожары охватили Иркутскую область 7 апреля. За сутки службы спасения ликвидировали несколько пожаров. Ситуацию осложняет сильный ветер», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что леса горят вокруг трассы. На место происшествия прибыл патрульный автомобиль.

По информации источника, в Забайкальском крае объявили режим ЧС. По словам главы региона Александра Осипова, спасатели получили около 30 сообщений о возгораниях, при этом ситуация с пожарами продолжает ухудшаться. Так, к 8 апреля в крае зафиксировали 35 пожаров на площади более 24 тыс. гектаров. Огонь также подошел к федеральной трассе «Байкал». Сотрудникам ГИБДД пришлось ограничить движение автомобилей.

До этого сообщалось, что московских водителей предупредили, что снегопад может продолжиться.

Ранее медведь проигнорировал клаксон автомобилистов в Улан-Удэ.

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