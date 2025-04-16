В Петербурге BMW X5 на большой скорости сделал кувырок, и это попало на видео

В Петербурге на видео попало, как BMW X5 сделал кувырок на большой скорости

В Санкт-Петербурге автомобиль BMW X5 сделал кувырок во время ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Момент аварии на Выборгской набережной: BMW X5 на скорости вылетает на встречку, таранит Ford и делает кувырок», — говорится в сообщении.

По информации источника, в результате столкновения травмы получили два человека. Сотрудники медицинских служб госпитализировали пострадавших.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобили BMW и Hyundai перевернулись во время гонок. Уличные камеры запечатлели инцидент. На кадрах видно, как автомобили едут на большой скорости, после чего Hyundai выезжает на встречную полосу движения, сталкивается с BMW и пытается развернуться, но задевает разделительный бордюр и врезается в микроавтобус.

По информации источника, в результате ДТП два человека получили травмы.

Кроме того, в Казани автомобили устроили гонки на автобусной полосе и попали в ДТП.

Ранее колесо на большой скорости прилетело москвичке в голову.