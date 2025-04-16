Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Колесо на большой скорости прилетело москвичке в голову, и это попало на видео

В Москве колесо на большой скорости прилетело в голову женщине

В Москве колесо от автомобиля прилетело женщине в голову. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как женщины идут по тротуару, после чего в голову одной из них прилетает колесо. От удара пострадавшая падает на асфальт, рядом останавливается грузовик и люди. На записи также видно, что инцидент произошел вечером 14 апреля.

По информации источника, колесо прилетело в голову москвички, когда она гуляла на Пролетарском проспекте.

До этого сообщалось, что во Владивостоке водитель самостоятельно ликвидировал возгорание на крыше пассажирского автобуса. На опубликованных в сети кадрах видно, как водитель через окно забирается на крышу автобуса, чтобы потушить огонь. Пассажир подает мужчине огнетушитель из салона, при помощи которого он ликвидирует возгорание. В результате пожара никто не пострадал, эвакуация не потребовалась.

Ранее хоккеист «Витязя» сломал ворота ЖК и помочился на машины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами