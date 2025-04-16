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Названы пять минусов Nissan X-Trail

«За рулем» перечислил пять недостатков Nissan X-Trail
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GrayWallStudio/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о минусах кроссовера Nissan X-Trail.

«Одним из слабых мест является датчик положения дроссельной заслонки – из-за его сбоев начинают плавать холостые обороты. Цепь ГРМ в среднем выхаживает 150 тысяч км», — сказал эксперт.

Стоит избегать автомобилей с шинами нестандартного размера. У таких сильно страдают ступичные подшипники — в этом случае их ресурс не превышает 100 тысяч км. Столько же живут и опоры стоек передних амортизаторов.

Краска у Ниссана слабая, да и металл несильно сопротивляется коррозии. В первую очередь ржавчина появляется на кромках арок.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л.  с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.

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