Массовая драка на проезжей части попала на видео в Подмосковье

В Подмосковье десять человек подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
«В Ленинском округе в деревне Сапроново ночью произошла массовая драка. На видео запечатлен момент, как мужчина в зеленой футболке начал бить по машине, после чего возможный хозяин транспортного средства накинулся на первого», — говорится в сообщении.
Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как люди выбегают на проезжую часть, один из мужчин ударяет по белому легковому автомобилю, от чего срабатывает сигнализация. Затем начинается драка: конфликтующие перемещаются на тротуар. На записи также видно, что женщина пытается их разнять.
По информации источника, причины драки неизвестны. Всего в конфликте участвовали десять человек. После инцидента на место приехали сотрудники правоохранительных органов и автомобиль скорой помощи.
До этого сообщалось, что в Москве на МКАД автомобильная авария затруднила движение транспорта.
Ранее автомобиль перевернулся во время гонки в Казани.