Автомобильная авария парализовала движение на МКАД

В Москве на МКАД автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 19 км МКАД (в районе съезда №20) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации источника, движение автомобилей затруднено на два километра в районе аварии. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Казани автомобили устроили гонки на автобусной полосе и попали в ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, как два автомобиля выезжают на автобусную полосу, после чего задевают другой транспорт, и одна из машин переворачивается. На записи также видно, что после столкновения начинает идти дым. На место аварии приезжали медики.

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