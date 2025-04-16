Названы две новинки Exeed для россиян

Китайский-премиум бренд Exeed объявил о двух новинках для России

Китайский премиум-бренд Exeed объявил о двух новинках для россиян. Об этом сообщает портал Quto.ru. со ссылкой на представителя компании.

«Российская гамма Exeed расширится за счет двух гибридов. Это будут бензоэлектрические версии кроссоверов VX и RX», — указывает издание.

Отмечается, что гибридная система RX включает один бензиновый и три электрических мотора, в том числе генератор. Она выдает максимальную мощность в 503 л.с. Quto подчеркивает, что «дальнобойность» вседорожника достигает 1,2 тыс. км.

Гибридный Exeed VX, в свою очередь, имеет параллельно-последовательную силовую установку C-DM, которая выдает 619 л.с. и 920 Нм. До 100 км/ч модель разгоняется за 5 секунд. Максимальная скорость — 180 км/ч.

До этого в России на 250 тыс. рублей подорожал рестайлинговый кроссовер Exeed LX Business.

Рестайлинговый Exeed LX получил в России комплектацию Business летом прошлого года. Ее появление вернуло кроссоверу недоступный на старте продаж 1,5-литровый 147-сильный турбомотор и вариатор. Все остальные версии оснащены 150-сильной «турбочетверкой» объемом 1,6 литра и семиступенчатым преселективным «роботом» Getrag.

Ранее стало известно, что Россию могут покинуть до 10 автобрендов из Китая.