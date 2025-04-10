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В России сильно подорожал популярный кроссовер Exeed

Кроссовер Exeed LX подорожал в России на 250 тысяч рублей
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Exeed

В России подорожал рестайлинговый кроссовер Exeed LX, сообщает портал «Автоновости дня».

«Стоимость базовой комплектации Exeed LX Business выросла на 250 тыс. рублей или 8,7% и теперь составляет 3,14 млн рублей», — говорится в сообщении портала.

Рестайлинговый Exeed LX получил в России комплектацию Business летом прошлого года. Ее появление вернуло кроссоверу недоступный на старте продаж 1,5-литровый 147-сильный турбомотор и вариатор. Все остальные версии оснащены 150-сильной «турбочетверкой» объемом 1,6 литра и семиступенчатым преселективным «роботом» Getrag.

До этого стало известно, что китайский пикап Great Wall Poer обновился и подорожал в России. Рестайлинговый автомобиль появился в дилерской сети 10 марта.

Автомобиль можно купить от 3,8 млн до 4,1 млн рублей — на 250 тыс. рублей дороже дореформенной модели. Обновленная машина отличается новой радиаторной решеткой без хрома, иными бамперами и рейлингами на крыше. В салоне обновились приборная панель и мультимедийная система, а в отделке применены новые материалы.

Пикап получил новый 218-сильный бензиновый двигатель, который работает вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что китайский автобренд Deepal выведет на российский рынок кроссовер S07.

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