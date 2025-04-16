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На Украине все АЗС с 1 мая заставят продавать бензин со спиртом

С 1 мая все украинские АЗС будут продавать бензин с биоэтанолом
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Depositphotos

На Украине все автомобильные заправочные станции (АЗС) с 1 мая обяжут продавать бензин с добавлением не менее 5% биоэтанола (то есть этилового спирта, полученного при переработке растительного сырья. – «Газета.Ru».). Об этом пишет местное издание «Экономическая правда». Отмечается, что такое топливо по большей части будет поставляться из-за рубежа.

«Уже с 1 мая все без исключения автомобильные заправки в стране будут обязаны продавать бензин с добавлением не менее 5% биоэтанола», — указывает издание.

Подобное решение было принято в рамках евроинтеграции Украины. При этом в стране опасаются самостоятельно заниматься производством подобного топлива на фоне активных боевых действий, поскольку его изготовление происходит на нефтебазах.

На сегодняшний день биоэтанол смешивают с топливом во многих странах ЕС, где его содержание достигает 10%. Предполагается, что вещество при сгорании наносит меньший ущерб экологии.

До этого в Тюмени женщина устроила фотосессию на коне на фоне заправки.

«Учимся невозмутимости у тюменки, которая устроила фотосет на коне возле заправки. Сотрудница бензоколонки закатила драму, мол, территория частная — уходите. Девушка смотрела свысока (во всех смыслах) и ускакала, когда фотограф закончил съемку», — сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Ранее семнадцать машин сгорели на парковке жилого комплекса в Краснодаре.

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