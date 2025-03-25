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Тюменка устроила фотосет на коне возле АЗС и вызвала негодование у сотрудников заправки

В Тюмени на видео попало, как женщина устроила фотосет на коне на заправке

В Тюмени женщина устроила фотосессию на коне на фоне заправки. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Учимся невозмутимости у тюменки, которая устроила фотосет на коне возле заправки. Сотрудница бензоколонки закатила драму, мол, территория частная — уходите. Девушка смотрела свысока (во всех смыслах) и ускакала, когда фотограф закончил съемку», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что женщина лежит на коне и фотографируется, при этом фотосессия происходит на АЗС. В этот момент к тюменке подходит сотрудница заправки и начинает кричать и просить людей уйти, потому что на АЗС заправляют автомобили.

До этого сообщалось, что в Челябинске мужчина без одежды гулял вдоль проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина без одежды идет вдоль проезжей части, потом разворачивается и уходит. Также на записи видно, что возле челябинца проезжают автомобили.

Ранее водителю стало плохо за рулем, и он устроил ДТП на МКАД.

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