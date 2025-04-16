Испуганная лошадь игнорировала ПДД во Владивостоке, и это попало на видео

Во Владивостоке на видео попало, как испуганная лошадь игнорировала ПДД

Во Владивостоке лошадь выбежала на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Во Владивостоке около Нагорного парка испуганная лошадь бегает по проезжей части. Бедняга, судя по всему, убежала от хозяев и сейчас в испуге бегает по проезжей части у Нагорного парка», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как лошадь выбегает на встречную полосу движения, при этом из-за животного на проезжей части водители начинают сбавлять скорость.

Кроме того, водителям посоветовали быть аккуратными на дороге.

До этого сообщалось, что во Владивостоке водитель самостоятельно ликвидировал возгорание на крыше автобуса. На опубликованных в сети кадрах видно, как водитель через окно забирается на крышу автобуса, чтобы потушить огонь. Пассажир подает мужчине огнетушитель из салона, при помощи которого он ликвидирует возгорание. В результате пожара никто не пострадал, эвакуация не потребовалась.

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