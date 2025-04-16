Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Испуганная лошадь игнорировала ПДД во Владивостоке, и это попало на видео

Во Владивостоке на видео попало, как испуганная лошадь игнорировала ПДД

Во Владивостоке лошадь выбежала на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Во Владивостоке около Нагорного парка испуганная лошадь бегает по проезжей части. Бедняга, судя по всему, убежала от хозяев и сейчас в испуге бегает по проезжей части у Нагорного парка», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как лошадь выбегает на встречную полосу движения, при этом из-за животного на проезжей части водители начинают сбавлять скорость.

Кроме того, водителям посоветовали быть аккуратными на дороге.

До этого сообщалось, что во Владивостоке водитель самостоятельно ликвидировал возгорание на крыше автобуса. На опубликованных в сети кадрах видно, как водитель через окно забирается на крышу автобуса, чтобы потушить огонь. Пассажир подает мужчине огнетушитель из салона, при помощи которого он ликвидирует возгорание. В результате пожара никто не пострадал, эвакуация не потребовалась.

Ранее хоккеист «Витязя» сломал ворота ЖК и помочился на машины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами