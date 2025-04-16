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Российскому авторынку предрекли обвал в 2025 году

Глава РОАД Алексей Подщеколдин: рынок новых авто в 2025 году упадет на 30%
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Илья Наймушин/РИА Новости

Продажи автомобилей в России в 2025 году упадут на 30%. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой президента Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина.

«Рынок новых автомобилей в 2025 году упадет на 30%, бюджет недополучит 1,2 трлн рублей», — сказал эксперт.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее россиянам рассказали, почему автомобиль в Китае стоит дешевле, чем в России.

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