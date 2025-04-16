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Жесткое ДТП с «Газелью», автовозом и фурой попало на видео

Жесткое столкновение автовоза с «Газелью» и «КамАЗом» попало на видео

В Ульяновской области три человека попали в ДТП на трассе М5. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Автовоз столкнулся с «Газелью», затем обе машины вынесло на встречную полосу, где они врезались в фуру «КамАЗ», уточнили в МВД по региону. Авария произошла возле рабочего поселка Николаевка», — говорится в публикации.

Обстоятельства ДТП уточняются. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге автомобиль Lexus сбил шестиклассника. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как ребенок переходит дорогу, в этот момент его сбивает автомобиль, который сразу же уезжает. На записи также видно, как ребенок встал с проезжей части и начал хромать.

Ранее массовая авария парализовала движение в Подмосковье.

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