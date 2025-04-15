Стало известно, когда иностранные автомобильные бренды могут вернуться в Россию

Возвращения автобрендов, которые ушли с российского рынка, стоит ждать не раньше, чем через два-три года. Об этом РИА Новости рассказал топ-менеджер компании «Рольф» Николай Иванов.

Он подчеркнул, что никаких работ и движений по возобновлению прямых поставок на данный момент нет.

Иванов отметил, что информация о возвращении иностранных брендов в Россию в медиа является негативным фактором, который влияет на российский автомобильный рынок.

15 апреля южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщило, что компания Kia обновила план по продажам автомобилей на 2025 год, включив в него российский рынок.

Бизнес-стратегия Kia была скорректирована с учетом международной ситуации, в которой перспективы завершения украинского конфликта «растут» с момента инаугурации президента США Дональда Трампа. Как ожидается, «возвращение на рынок окажет положительное влияние с точки зрения диверсификации рынка на фоне растущей глобальной неопределенности», сказано в сообщении.

Ранее стало известно, на сколько подорожали автомобили в РФ за три года.