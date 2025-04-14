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На видео попало, как игнорирующий ПДД бобр попался гаишникам в Перми

В Перми на видео сняли, как бобр игнорировал ПДД и попался гаишникам

В Перми бобр вышел на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Грызун вышел в люди в Чайковском — перебежал дорогу в неположенном месте и попался патрульным. Те оказались добрыми и отпустили», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что бобр вышел на проезжую часть и мешал проезду транспорта. Так, по дороге ехал патрульный автомобиль, водитель которого начал медленно поворачивать в сторону животного, отчего бобр стал двигаться в сторону тротуара.

До этого сообщалось, что в Челябинске автобус сбил 9-летнего ребенка, который ехал по проезжей части на самокате. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как ребенок на самокате выезжает на пешеходный переход, где его сбивает пассажирский автобус. От удара ребенок отлетает в сторону, а самокат остается на пешеходном переходе.

По информации источника, в результате ДТП ребенок получил травмы, его госпитализировали.

Ранее таран припаркованных машин эвакуаторщиком попал на видео в Красноярске.

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