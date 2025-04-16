В России стартовали продажи кроссоверов Jaecoo J7 отечественной сборки

В Санкт-Петербурге продали первые автомобили Jaecoo местного производства, сообщает Telegram-канал AutoRun SPb.
«В марте в Петербурге было зарегистрировано 15 автомобилей Jaecoo российского производства. Весь объем пришелся на модель J7», — говорится в сообщении портала.
О том, что сборку китайского кроссовера Jaecoo J7 (бренд Jaecoo принадлежит холдингу Chery) наладят на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, стало известно в ноябре 2024 года.
До этого в России представили модернизированный кроссовер Jaecoo J7. Так, автомобиль сделали вместительнее, изменив форму колесных арок внутри багажного отсека. Также к списку оснащения добавили черную отделку потолка в салоне во всех комплектациях.
Кроме того, появилась система Jaecoo Connect, в которую входят дистанционное управление различными функциями со смартфона. Владельцы автомобиля могут удаленно запустить двигатель, включить климат-контроль, а также открыть или закрыть багажник.
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