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На видео попал метровый шар, который катился по дорогам и врезался в авто в Приморье

Во Владивостоке метровый шар катался по проезжей части и разбивал автомобили

Во Владивостоке метровый белый шар катился по проезжей части и разбивал автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Во Владивостоке на Шефнера крупный колобок сбежал из дома и покатился бить машины на склоне. Странный предмет в форме метрового шара заметили на Адмирала Шефнера. Он укатился с самой вершины и врезался в мимо проезжающие автомобили», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как белый шар катится по дороге на большой скорости. При этом у двух проезжающих машин получилось не столкнуться с объектом.

До этого сообщалось, что в Махачкале людей перевозят на специальных тачках по дорогам. Очевидцы запечатлели произошедшее на видео. На кадрах видно, как мужчина в дождевике перевозит через проезжую часть несколько человек на специальной тачке. На другой записи видно, что дороги в городе полностью затоплены, но движение транспорта не остановлено.

Ранее сообщалось, что на УАЗе впервые за 30 лет соберут новый внедорожник.

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