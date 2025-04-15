На видео попало, как школьник разбился на мотоцикле во время трюков в Приморье

В Приморье на видео попало, как школьник разбился во время трюков на мотоцикле

В городе Находка Приморского края школьник перевернулся на мотоцикле, выполняя трюки на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«В районе автобазы в Артеме подросток пытался исполнить трюк, встав на заднее колесо. Но что-то пошло не по плану, и молодой трюкач рухнул на спину вместе со своим двухколесным товарищем», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как подросток выполняет трюки на мотоцикле, после чего транспорт переворачивается и школьник падает на проезжую часть.

По информации источника, 14-летний школьник получил травмы.

До этого сообщалось, что в Барнауле сотрудник ДПС руками остановил мотоцикл. На опубликованных в сети кадрах видно, как сотрудник ДПС бежит за проезжающим мотоциклом и толкает транспорт рукой, от чего мотоцикл, водитель и гаишник падают. На записи также видно, что нарушитель встает и пытается сбежать, но сотрудник ДПС успевает его задержать.

Ранее в Махачкале мужчина плыл по затопленной дороге среди автомобилей.