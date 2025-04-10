На видео попало, как гаишник руками поймал мотоцикл в Барнауле

В Барнауле сотрудник ДПС руками остановил мотоцикл. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Полицейский догнал байкера и руками свалил его на асфальт. Суровые будни сотрудников в Барнауле. Погоню сняли на проспекте Ленина. Победил спортивный инспектор. Теперь у байкера, который шатал все правила, точно будет много проблем», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как сотрудник ДПС бежит за проезжающим мотоциклом и толкает транспорт рукой, от чего мотоцикл, водитель и гаишник падают. На записи также видно, что нарушитель встает и пытается сбежать, но сотрудник ДПС успевает его задержать.

До этого сообщалось, что в Карелии мужчина с ножом напал на бригаду скорой помощи. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина без штанов подбегает к автомобилю скорой помощи. При этом в руках нарушителя находится нож. Один из медицинских работников начинает бежать по проезжей части, а злоумышленник следует за ним.

Ранее уфимец с ножом напал на электросамокатчиков на проезжей части.