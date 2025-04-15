В США продают уникальную вазовскую «восьмерку»

В США появилась в продаже редкая версия автомобиля ВАЗ-2108, сообщает «Российская газета». У машины кузов ландоле — с открывающимся над задними сиденьями верхом.

«Пробег «восьмерки»-ландоле — около 10 тыс. километров. Автомобиль сохранился в хорошем состоянии, на уверенном ходу и может претендовать на статус коллекционного», — говорится в сообщении бренда.

Отмечается, что машина стоит $29 тыс. (около 2,4 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

За семиместный автомобиль продавец просит 549 тыс. рублей. Автомобиль ВАЗ-2120 «Надежда» выпускался на «АвтоВАЗе» с 1998 по 2006 год. Минивэн базируется на платформе удлиненной «Нивы», от нее он получил рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 84 л.с. и полноприводную трансмиссию.

На опытно-промышленном производстве «АвтоВАЗа» за восемь лет было собрано 8 тыс. таких автомобилей.

Ранее в России выставили на продажу «китайский Touareg».