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Новосибирец избил мужчину на проезжей части, и это попало на видео

В Новосибирске мужчина избил и обокрал россиянина на проезжей части

В Новосибирске 12 апреля мужчина избил и обокрал россиянина на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал mvd-54.

«В период времени с 21.30 до 21.40 возле остановки общественного транспорта «Проспект Строителей» между мужчинами возникла конфликтная ситуация, в результате которой неизвестный похитил у потерпевшего денежные средства», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчины дерутся на дороге, при этом возле конфликтующих проезжают автомобили. На записи также видно, что новосибирцы мешают движению пассажирского автобуса.

По информации источника, после конфликта нарушитель скрылся. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении злоумышленника.

До этого сообщалось, что в Туле водители подрались на проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель Nissan бежит в сторону оппонента и ударяет его, в этот момент с ноги нарушителя слетает кроссовок.

Ранее таран припаркованных машин эвакуаторщиком попал на видео в Красноярске

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