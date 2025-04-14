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Водители Nissan и Suzuki устроили «разборки» на проезжей части и попали на видео в Туле

В Туле на видео попало, как водитель Nissan избил мужчину на Suzuki

В Туле водители подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула. Происшествия».

«Болдина 13:30. Nissan каршеринг подрезал Suzuki и вышел на разборки, ударил по водительскому стеклу и хотел вытащить водителя», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель Nissan бежит в сторону оппонента и ударяет его, в этот момент с ноги нарушителя слетает кроссовок. Далее конфликтующие начинают кричать друг на друга, пока к ним не подходит женщина с сумкой.

До этого сообщалось, что доставщик еды не справился с электровелосипедом, попал в аварию и впал в кому. Мужчина вылетел через руль и прокатился несколько метров, повредив себе голову. Очевидцы произошедшего перенесли пострадавшего на остановку. Кроме того, на место ДТП прибыла карета скорой помощи. Медики госпитализировали мужчину с переломом черепа, ушибом головного мозга и открытой черепно-мозговой травмой.

Ранее таран припаркованных машин эвакуаторщиком попал на видео в Красноярске

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