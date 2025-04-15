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Названы пять минусов кроссовера Mitsubishi ASX

«За рулем» перечислил пять недостатков кроссовера Mitsubishi ASX с пробегом
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Everyonephoto Studio/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о недостатках кроссовера Mitsubishi ASX 2013-2014 года выпуска.

«Больше всего на вторичном рынке машин с атмосферным двигателем 1.8 л. В приводе клапанов нет гидрокомпенсаторов, и зазоры нужно регулировать каждые 100 тысяч км. Самый маленький ресурс у пластиковых роликов навесных агрегатов — 60-80 тыс. километров», — отметил эксперт.

Львиная доля машин с вариатором Jatco JF011. Заметно сокращают ресурс коробки вылазки на бездорожье с частыми пробуксовками колес.

В ходовой части больше всего внимания нужно уделить состоянию ступичных подшипников, которые не выдерживают больше 120-130 тыс. километров.

Хром на кузове тяжело переносит наши условия и быстро теряет лоск.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л.  с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.

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