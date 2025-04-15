«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» обнажила зону декольте

Водительница грузовика из Коста-Рики Милена Гонсалес, которая также известна как «самая сексуальная дальнобойщица в мире», опубликовала в своем блоге фото с откровенным декольте. Фотография появилась на ее странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с более чем 500 тыс. подписчиков.

На опубликованных в сети кадрах видно, что женщина сидит на переднем сиденье машины в облегающем красном кроп-топе на тонких лямках и с глубоким декольте. На фотографии также видно, что дальнобойщица надела голубые джинсовые шорты и украшения, сделала себе прическу, яркий макияж, а на голове завязала красный платок.

До этого сообщалось, что в центре Москвы сотрудники ДПС задержали рэпера Макана. На опубликованных в сети фото и видео видно, что сотрудники ДПС задержали музыканта. Также уточняется, что нарушитель около получаса разговаривал с правоохранителями и пытался кому-то позвонить.

Ранее фигуристу Илье Авербуху выписали 49 дорожных штрафов всего за два месяца.