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Фигурист Илья Авербух «накатал» около 50 штрафов на своем Range Rover Sport

Фигуристу Илье Авербуху выписали около 50 штрафов за нарушения ПДД
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Кирилл Зыков/РИА Новости/Telegram-канал «SHOT»

Фигуристу Илье Авербуху выписали 49 штрафов за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Почти 50 штрафов за 64 дня с начала года накатал фигурист Илья Авербух на своем Range Rover Sport. <...> Мастер ледовых шоу устроил тулупы и аксели бешеные покатушки на дорогах Москвы и Подмосковья. С начала года он 49 раз нарушил правила, за что уже заплатил 55 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По информации источника, самым частым нарушением фигуриста стало превышение скорости. Так, 1 марта мужчина пять раз получил за это штраф. Кроме того, Авербух не соблюдал дорожную разметку и не оплачивал парковку.

До этого сообщалось, что сын сбитой Александром Буйновым 61-летней женщины рассказал, что певец позвонил родным пострадавшей спустя четверо суток, но они отказались от помощи.

Отмечается, что у пострадавшей выявили сотрясение мозга и травму ноги. В свою очередь Буйнов предложил родственникам пострадавшей пенсионерки реабилитацию и лекарства.

Ранее в Мексике сняли на видео возгорание 500 автомобилей.

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