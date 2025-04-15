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Массовое ДТП заблокировало движение на МКАД в Москве

В Москве из-за массовой аварии частично перекрыли МКАД
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Depositphotos

Массовая автомобильная авария произошла на МКАД в Москве утром 15 апреля. Об этом сообщается в Telegram- канале «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 47-го км МКАД (в районе съезда №46) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении ведомства.

В Дептрансе также уточнили, что в районе места аварии затруднено движение транспорта на 4,5 км, и призвали водителей выбирать альтернативные пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в городе Цимлянске Ростовской области 11 апреля сотрудники ДПС избили мотоциклиста, попавшего в ДТП. На кадрах видно, как работники ДПС ногами избивают мотоциклиста, лежащего на траве.

По словам очевидцев, четверым медикам пришлось транспортировать пострадавшего мужчину до автомобиля экстренных служб.

Ранее потоки талых вод унесли часть трассы в Сахалинской области.

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