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«Устроил спарринг»: екатеринбуржец разбил припаркованные автомобили и попал на видео

Mash: мужчина устроил спарринг с десятью припаркованными авто в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина пинал припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Синий боец ММА устроил спарринг с десятью припаркованными машинами на Полимерном переулке в Екатеринбурге», — говорится в сообщении.

Уличные камеры запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчина пинает припаркованные автомобили, от чего у них срабатывает сигнализация.

До этого сообщалось, что доставщик еды не справился с электровелосипедом, попал в аварию и впал в кому. Мужчина вылетел через руль и прокатился несколько метров, повредив себе голову. Очевидцы произошедшего перенесли пострадавшего на остановку. Кроме того, на место ДТП прибыла карета скорой помощи. Медики госпитализировали мужчину с переломом черепа, ушибом головного мозга и открытой черепно-мозговой травмой. В настоящее время курьер находится в тяжелом состоянии.

Также уточняется, что инцидент произошел на улице Федосьино, недалеко от станции метро «Рассказовка».

Ранее таран припаркованных машин эвакуаторщиком попал на видео в Красноярске.

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