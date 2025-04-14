На видео попало, как слесарь вдавил в дверь новосибирца внедорожником

В Новосибирске на видео попало, как слесарь вдавил в дверь коллегу внедорожником

В Новосибирске автослесарь вдавил в дверь своего коллегу, перегоняя внедорожник. Об этом сообщает Telegram-канал Act-54 Black.

«В сервисе установки ГБО, расположенного на 1-м Мочищенском шосее, слесарь вдавил в дверь своего коллегу, перегоняя внедорожник УАЗ «Патриот», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в автосервисе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черный внедорожник врезается в дверь, возле которой стоит человек. От удара мужчина проламывает дверь и падает на землю. На записи также слышно, что пострадавший громко кричит.

До этого сообщалось, что в городе Цимлянске Ростовской области 11 апреля сотрудники ДПС избили мотоциклиста, попавшего в ДТП. На кадрах видно, как правоохранители ногами избивают мотоциклиста, лежащего на траве. Причиной нападения стало то, что ранее мотоциклист пытался скрыться от сотрудников ДПС.

По словам очевидцев, четверым медикам пришлось транспортировать пострадавшего мужчину до автомобиля экстренных служб.

Ранее массовое ДТП с грузовиками парализовало МКАД.