Массовое ДТП с грузовиками парализовало МКАД

На МКАД массовое ДТП с грузовиками затруднило движение транспорта

В Москве на МКАД столкнулись несколько грузовых автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 108 км МКАД (в районе съезда №0) произошло ДТП с участием нескольких грузовых автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется. В настоящее время движение транспорта затруднено на 4,5 километра. В Депрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что в городе Цимлянске Ростовской области 11 апреля сотрудники ДПС избили мотоциклиста, попавшего в ДТП. На кадрах видно, как работники ДПС ногами избивают мотоциклиста, лежащего на траве.

По словам очевидцев, четверым медикам пришлось транспортировать пострадавшего мужчину до автомобиля экстренных служб.

Ранее потоки талых вод унесли часть трассы в Сахалинской области.