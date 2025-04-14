Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Массовое ДТП с грузовиками парализовало МКАД

На МКАД массовое ДТП с грузовиками затруднило движение транспорта
close
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

В Москве на МКАД столкнулись несколько грузовых автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 108 км МКАД (в районе съезда №0) произошло ДТП с участием нескольких грузовых автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется. В настоящее время движение транспорта затруднено на 4,5 километра. В Депрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что в городе Цимлянске Ростовской области 11 апреля сотрудники ДПС избили мотоциклиста, попавшего в ДТП. На кадрах видно, как работники ДПС ногами избивают мотоциклиста, лежащего на траве.

По словам очевидцев, четверым медикам пришлось транспортировать пострадавшего мужчину до автомобиля экстренных служб.

Ранее потоки талых вод унесли часть трассы в Сахалинской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами