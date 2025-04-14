Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автобрендом «из сердца Европы» оказалась марка Belgee

Новым автобрендом из сердца Европы оказалась марка Belgee
close
heartofeurope.ru

Тайна автомобильного бренда из «сердца Европы» раскрыта. Это оказалась маркетинговая акция белорусского бренда Belgee. Об этом сообщает официальный сайт компании.

«По расчетам белорусских ученых Алексея Соломонова и Валерия Аношко, сердце Европы, ее географический центр, расположен в Беларуси. Результаты исследования опубликованы в 2000 году в научном журнале Московского государственного университета геодезии, аэрофотосъемки и картографии», — говорится в сообщении на сайте.

О том, что в России появится новая марка автомобилей, стало известно 7 апреля 2025 года. Тогда в рунете появился анонс премьеры европейского бренда в России. Сайт www.heartofeurope.ru с таймером обратного отсчета до премьеры 14 апреля.

До этого Sollers начал прием заказов на фургоны SF1, ориентированные на работу в крупных городах. Цельнометаллический фургон оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 136 л.с., совместимым с топливом АИ-92. Агрегат отвечает экологическим нормам Евро-5 и агрегатирован с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Цена машины начинается от 1,99 млн рублей, гарантийный срок — два года или 200 тыс. км пробега. Автомобиль оснащен двумя подушками безопасности, АБС, датчиками парковки, подогревом водительского и пассажирского сидений. В грузовом отсеке предусмотрены петли для крепления груза и износостойкое покрытие на полу.

Ранее стали известны подробности о новом УАЗ «Патриот».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами