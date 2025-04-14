Автобрендом «из сердца Европы» оказалась марка Belgee

Тайна автомобильного бренда из «сердца Европы» раскрыта. Это оказалась маркетинговая акция белорусского бренда Belgee. Об этом сообщает официальный сайт компании.

«По расчетам белорусских ученых Алексея Соломонова и Валерия Аношко, сердце Европы, ее географический центр, расположен в Беларуси. Результаты исследования опубликованы в 2000 году в научном журнале Московского государственного университета геодезии, аэрофотосъемки и картографии», — говорится в сообщении на сайте.

О том, что в России появится новая марка автомобилей, стало известно 7 апреля 2025 года. Тогда в рунете появился анонс премьеры европейского бренда в России. Сайт www.heartofeurope.ru с таймером обратного отсчета до премьеры 14 апреля.

До этого Sollers начал прием заказов на фургоны SF1, ориентированные на работу в крупных городах. Цельнометаллический фургон оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 136 л.с., совместимым с топливом АИ-92. Агрегат отвечает экологическим нормам Евро-5 и агрегатирован с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Цена машины начинается от 1,99 млн рублей, гарантийный срок — два года или 200 тыс. км пробега. Автомобиль оснащен двумя подушками безопасности, АБС, датчиками парковки, подогревом водительского и пассажирского сидений. В грузовом отсеке предусмотрены петли для крепления груза и износостойкое покрытие на полу.

Ранее стали известны подробности о новом УАЗ «Патриот».