В России появится новый автомобиль SF1 от Sollers

Автопроизводитель Sollers начнет продажи в РФ новой модели SF1 за 2 млн рублей

Российский автопроизводитель Sollers начал прием заказов на фургоны SF1, ориентированные на работу в крупных городах. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Цельнометаллический фургон оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 136 л.с., совместимым с топливом АИ-92. Агрегат отвечает экологическим нормам Евро-5 и агрегатирован с пятиступенчатой механической коробкой передач», — отмечается в сообщении/

Цена машины начинается от 1,99 млн рублей, гарантийный срок — два года или 200 тыс. км пробега. Автомобиль оснащен двумя подушками безопасности, АБС, датчиками парковки, подогревом водительского и пассажирского сидений. В грузовом отсеке предусмотрены петли для крепления груза и износостойкое покрытие на полу.

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