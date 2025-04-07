«Автобренд из сердца Европы»: стало известно о выходе новой автокомпании в Россию

No Limits: в апреле на рынок России выйдет автокомпания из Европы

В России 14 апреля состоится премьера нового автомобильного бренда из Европы. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«В рунете появился анонс премьеры европейского бренда в России. Сайт www.heartofeurope.ru с таймером обратного отсчета до премьеры 14 апреля недавно появился», — говорится в сообщении.

По информации источника, на сайте мало информации, но есть подпись: «Автомобильный бренд из сердца Европы». Есть предположения, что это предстоящая премьера китайского кроссовера, которого ранее не было на российском рынке. При этом автомобиль могут выпускать в самом центре Европы, то есть в Белоруссии.

До этого сообщалось, что салон автомобиля Changan Eado Plus оказался полностью засыпан снегом из-за сработавшей опции проветривания. Это не первый случай самопроизвольного открытия окон с автомобилями Changan. В компании уверяют, что это базовая отключаемая функция автомобиля, который, дескать, так проветривает салон.

Ранее сообщалось, что Deepal G318 привезли в Россию для сертификации.