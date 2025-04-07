Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Автобренд из сердца Европы»: стало известно о выходе новой автокомпании в Россию

No Limits: в апреле на рынок России выйдет автокомпания из Европы
close
heartofeurope.ru

В России 14 апреля состоится премьера нового автомобильного бренда из Европы. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«В рунете появился анонс премьеры европейского бренда в России. Сайт www.heartofeurope.ru с таймером обратного отсчета до премьеры 14 апреля недавно появился», — говорится в сообщении.

По информации источника, на сайте мало информации, но есть подпись: «Автомобильный бренд из сердца Европы». Есть предположения, что это предстоящая премьера китайского кроссовера, которого ранее не было на российском рынке. При этом автомобиль могут выпускать в самом центре Европы, то есть в Белоруссии.

До этого сообщалось, что салон автомобиля Changan Eado Plus оказался полностью засыпан снегом из-за сработавшей опции проветривания. Это не первый случай самопроизвольного открытия окон с автомобилями Changan. В компании уверяют, что это базовая отключаемая функция автомобиля, который, дескать, так проветривает салон.

Ранее сообщалось, что Deepal G318 привезли в Россию для сертификации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами