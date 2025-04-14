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Массовая авария парализовала движение в Москве

В Москве массовое ДТП затруднило движение на Юго-Восточной хорде
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Москве на Юго-Восточной хорде произошла массовая авария. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Юго-Восточной хорде произошло ДТП с участием пяти автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации источника, в районе ДТП движение транспорта затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД столкнулись несколько грузовых автомобилей. Авария произошла на внутренней стороне 108 км МКАД. По информации источника, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется. В настоящее время движение транспорта затруднено на 4,5 километра. В Депрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

Кроме того, в городе Цимлянске Ростовской области 11 апреля сотрудники ДПС избили мотоциклиста, попавшего в ДТП.

Ранее потоки талых вод унесли часть трассы в Сахалинской области.

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